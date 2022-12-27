Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів жителям багатоповерхівок

Жителям багатоповерхівок Миколаїв компенсує 50% вартості генератора (але не більше 30 тис. грн). Мінімальна потужність приладу повинна становити не менше 3 кВт.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні на сесії міської ради затвердили програму часткової компенсації багатоквартирним будинкам вартості генераторів. Вона почне працювати з 15 січня 2023 року", – зазначив Сєнкевич.

Право на компенсацію мають усі будинки, які придбали генератори з 1 червня 2022 року. Заявки на компенсацію повинні подавати ОСББ або керуючі компанії.

Придбані генератори стануть власністю всіх мешканців багатоповерхівки і можуть використовуватись на розсуд жителів.

"Незабаром виконавчий комітет затвердить процедуру оформлення компенсації. Всі деталі опублікую вам згодом", – додав Сєнкевич.

Раніше повідомлялося, що виконавчий комітет Львівської міської ради схвалив програму, за якою місцеві підприємці ресторанної сфери та роздрібної торгівлі продуктами харчування зможуть отримати компенсацію за придбання генераторів. Програма передбачає відшкодування 50% вартості генератора, але не більше 80 тис. грн.