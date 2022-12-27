Індія планує спрямувати $2 мільярди на виробництво екологічно чистого водню

Індія планує програму стимулювання виробництва екологічно чистого водню вартістю $2 млрд, намагаючись скоротити викиди та стати великим експортером у цій галузі.

Про це повідомили Reuters три джерела.

Стимул у розмірі 180 млрд рупій ($2,2 млрд) спрямований на зниження вартості виробництва зеленого водню на п’яту частину протягом наступних п’яти років, сказав високопоставлений урядовець і менеджер галузі, що працює у сфері відновлюваної енергетики. Як зазначається, це буде досягнуто частково шляхом збільшення масштабів галузі.

Поточна вартість в Індії становить від 300 до 400 рупій за кг, сказав менеджер.

США та Європейський Союз уже схвалили стимули вартістю мільярди доларів для проєктів екологічного водню.

Водень можна використовувати як паливо. Його виготовляють шляхом розщеплення води за допомогою електричного процесу, електролізу. Якщо пристрої, які це роблять, електролізери, живляться відновлюваною енергією, продукт називається зеленим воднем, паливом без парникових викидів.

Індійська допомога може бути оголошена в бюджеті 1 лютого на фінансовий рік, що починається 1 квітня, сказав урядовець.

Уряд Індії очікує, що промисловість інвестує 8 трлн рупій у зелений водень і його похідний зелений аміак до 2030 року, сказав керівник галузі та інший урядовець. Зелений аміак виготовляється шляхом поєднання азоту з воднем з використанням відновлюваних джерел енергії; його можна використовувати в промисловості добрив або як паливо чи зручний засіб транспортування водню.

Пропозиція щодо зеленого водню, ймовірно, буде називатися "Стратегічне втручання для переходу на зелений водень" і буде розділена на 45 млрд рупій на виробництво електролізера протягом п’яти років і 135 млрд рупій – на виробництво екологічно чистого водню та екологічно чистого аміаку протягом трьох років.

Стимул для виробництва зеленого водню, ймовірно, становитиме 50 рупій за кг протягом трьох років.

Індія прагне продавати 70% продукції в такі країни, як Південна Корея, Японія та країни Європейського Союзу, сказав представник галузі, додавши, що похідні, включно із зеленим аміаком, мають не менш високий попит.

За оцінками уряду, глобальний попит на зелений водень перевищить 100 млн тонн до 2030 року із трохи менше ніж 75 млн тонн зараз, згідно з іншими галузевими джерелами.

У лютому уряд оголосив про плани Індії виробляти 5 млн тонн зеленого водню щорічно до 2030 року, цифра, яку перший урядовець сказав, що може бути подвоєна залежно від міжнародного попиту.

Уряд також планує, щоб країна до 2030 року поетапно досягла потужності виробництва електролізера в 15 гігават. Це майже в 10 разів перевищить нинішню глобальну потужність.

Індійські нафтопереробні заводи, заводи з виробництва добрив і сталі щорічно використовують 5 млн тонн водню, отриманого з природного газу, який називається сірим воднем. У процесі утворюється вуглекислий газ.

Вищі ціни на газ підштовхнули ціну сірого водню в Індії приблизно до 200 рупій за кг зі 130 рупій рік тому.