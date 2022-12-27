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Уряд об’єднав Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування

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Уряд об’єднав Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування
Кабінет міністрів припинив діяльність Фонду соціального страхування та приєднав його до Пенсійного фонду України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

"Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України", – сказав Шмигаль.

За його словами, таким рішенням уряд робить механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до сьогоднішніх реалій, а також планомірно скорочує зайві витрати держави.

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