Кабмін змінив керівника держпідприємства "Гарантований покупець"

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 грудня, змінив керівника державного підприємства "Гарантований покупець".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, від виконання обов’язків директора "Гарантованого покупця" звільнено Андрія Пилипенка, який керував підприємством з 10 грудня минулого року.

Водночас виконання обов’язків директора покладено на його першого заступника Артема Некрасова.