"Укрзалізниця" купила вагони-цистерни для європейської колії на 230 мільйонів

Філія "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" 14 грудня без використання електронної системи торгів замовила польській компанії Brand Rock Sp.z o.o. вагонів-цистерн на 5,96 млн євро або 229,94 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно із умовами закупівлі, вже до кінця грудня замовник має отримати 40 вантажних вагонів-цистерн із шириною колії 1435 мм. Це європейська колія, в Україні більшість колій має ширину 1520 мм, за винятком кількох ділянок, прилеглих до кордонів з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Договір на закупівлю вагонів не оприлюднено, тому виробник, країна походження, модель цистерн, умови постачання та ціна за одиницю невідомі.

Якщо розділити вартість договору на кількість цистерн, вартість однієї складатиме 149 тис євро або 5,75 млн грн за одиницю. Однак у системі "Прозорро" не вдалося знайти закупівель вагонів-цистерн за весь час роботи системи.

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Варшавська компанія "Brand Rock" була створена в 2017 році. Вона має статутний капітал 1 млн злотих і багато видів діяльності, включно з "Вантажним залізничним транспортом". Зараз нею на 100% володіє двадцятирічний голова правління Кола Войтерковський. Його батько Конрад Войтерковський є підприємцем, власником "#BeReadyGROUP" (раніше відома як "MCSI Group"), продюсером і меценатом. За даними на сайті групи, вона займається в тому числі залізничною інфраструктурою. Фірма "Brand Rock" і сама входить у цю групу.