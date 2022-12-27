Іпотечне кредитування в Україні майже зупинилося, – НБУ

Із березня до вересня 2022 року нове іпотечне кредитування в Україні майже не здійснювалося, у вересні-жовтні було видано трохи більше 100 іпотечних кредитів із середнім обсягом близько 1 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність за грудень 2022 року Національного банку України, передає Укрінформ.

"Із березня до вересня нове іпотечне кредитування майже не здійснювалося, позики були поодинокими. У вересні-жовтні було видано трохи більше 100 іпотечних кредитів із середнім обсягом близько 1 млн грн, майже всі – на вторинному ринку", – сказано у звіті.

У НБУ зауважують, що попит на житло залишається слабким та нестійким: інтерес нечисленних покупців залежить від інтенсивності обстрілів населених пунктів. Створення нової пропозиції житла сповільнилось. Разом із руйнуванням житлового фонду через обстріли це призведе до скорочення пропозиції житла найближчим часом, а в перспективі – до його можливого дефіциту.

Заявлені ціни купівлі переважно зростають, тоді як орендні ціни залишаються майже вдвічі нижчими за довоєнний рівень.

Зазначається, що іпотечний ринок до завершення війни залишатиметься малоактивним через високі ризики. Дещо підвищити попит на іпотеку можуть державні програми підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя".

Як повідомлялося, у жовтні в Україні у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя".

Це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% – для всіх інших категорій. Умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування – до 20 років; мінімальний перший платіж – не менше ніж 20% від суми. Пільгові кредити на житло за програмою під 3% можуть отримати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.