Новорічні свята пройдуть без аварійних відключень, якщо не буде нових обстрілів, – Шмигаль

Україна перебуває у щоденній готовності до нових масованих обстрілів з боку Росії, але в разі їх відсутності новорічні свята пройдуть без аварійних відключень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.

"Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо у щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", – сказав Шмигаль.

За його словами, після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій. Наразі триває процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено споживання.

"Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці – критична інфраструктура, на другому – ВПК, на третьому – важливі виробництва, на четвертому – житловий фонд", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 грудня дефіцит потужності в українській енергосистемі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.