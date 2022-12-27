Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 12,6 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 27 грудня, змогло залучити до держбюджету 12,64 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 2,4 мільярда гривень під 14% річних.

Від продажу облігацій з терміном обігу 14 місяців та дохідністю 18,5% річних надійшло 95,78 мільйона гривень, а від розміщення дворічних ОВДП під 19,5% – 77,43 мільйона гривень.

Крім того, від продажу номінованих у доларах США шестимісячних облігацій під 4,25% річних надійшло $258,03 млн. Ще $17,13 млн вдалося залучити від розміщення річних доларових ОВДП під 4,5%.

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Як повідомлялося, 20 грудня Мінфін залучив від продажу ОВДП 13,64 мільярда гривень (в еквіваленті).

13 грудня Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики змогло залучити до держбюджету 14,05 мільярда гривень.

6 грудня Мінфін залучив до державного бюджету 3,09 млрд грн від продажу військових облігацій.

29 листопада Міністерство фінансів змогло залучити до держбюджету рекордні від початку повномастабної війни 21,23 млрд грн (у еквіваленті), переважно завдяки розміщенню валютних облігацій.