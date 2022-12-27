У "Дії" за рік запустили 39 нових сервісів, – Мінцифри
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Наша команда активно працювала над розвитком "Дії". Реагувала на виклики війни та потреби українців. Запустили 39 нових сервісів у застосунку та на порталі. Впевнено рухаємося до цифровізації 100% найпопулярніших послуг", – написав Федоров.
Він додав що цілі Міністерства залишилися незмінними, але додалися нові напрями – воєнні послуги, розвиток military-tech.
"Україна – одна із лідерів за кількістю "Старлінків", у нас їх 22 тис. 440 тис. користувачів у чатботі "єВорог". Власна "Армія дронів". Підтримка топових світових компаній та цифрова блокада РФ, яка відкинула її у розвитку на 20 років. Технології допомагають військовим, змінюють хід війни та зберігають життя", – зазначив Федоров.