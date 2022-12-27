Путін підписав указ про заходи у відповідь на обмеження цін на російську нафту

Російський президент Владімір Путін підписав указ про заходи у відповідь на запровадження країнами "Великої сімки" механізму обмеження цін на російську нафту.

Документ оприлюднено на російському офіційному порталі правової інформації, повідомляє РБК.

З опублікованого указу випливає, що влада РФ забороняє постачати російську нафту та нафтопродукти іноземним громадянам та компаніям, якщо у контрактах "прямо чи опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни".

Заборона на постачання нафти діятиме з 1 лютого до 1 липня 2023 року, на постачання нафтопродуктів – з дати, яку визначить російський уряд.

Водночас указ передбачає винятки за особистим рішенням Путіна.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов серед найбільших ризиків для російського бюджету назвав зменшення нафтогазових доходів внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту та кроків влади РФ у відповідь.

"Якщо ми... не продаватимемо (нафту, – ред.) в одні країни, а продаватимемо в інші країни, це знизить обсяг видобутку та обсяги експорту енергоресурсів з Росії", – пояснював чиновник.

Водночас він назвав вирішальним для бюджету питання дисконту на енергоносії з РФ, а також чи знайдуть російські експортери нові ринки. Наприкінці листопада, напередодні запровадження обмеження цін, знижки на російську нафту Urals до стандарту Brent сягали 40%.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія і низка інших країн з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Агентство Bloomberg підрахувало, що за перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін експорт нафти з РФ впав на 54%. При цьому ще до запровадження обмеження цін ціна нафти Urals знизилася до приблизно $43 за барель до початку грудня.

Аналітики зазначали, що вартість російської Urals знижується через втрату європейських ринків, зростаючих ставок на її перевезення та зменшення кількості можливих покупців. До того ж нижча ціна на енергоносій необхідна конкуренції на ринках Азії.