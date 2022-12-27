Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з початку російського вторгнення в Україну

Вартість ф’ючерса на газ із постачанням у січні в Європі 27 грудня впала ще на 7,2% за день, опустившись до $860 за тисячу кубометрів.

Як свідчать дані біржі ICE, вартістю січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 83 євро за МВт·год або близько $860 за тисячу кубометрів.

За даними біржі, це найнижчий рівень ціни ф’ючерса на газ із постачанням у наступному місяці з 22 лютого. На піку зростання наприкінці серпня 2022 року вони перевищували 345 євро за МВт-год або $3860 за тисячу кубометрів.

Водночас контракт із постачанням у лютому дешевшає на 8,3% – до 78,76 євро за МВт-год.

Як повідомлялося, минулого тижня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.