На соцвиплати цього року спрямували 800 мільярдів, – Шмигаль

Цього року на всі свої соціальні зобов’язання перед українцями було спрямовано близько 800 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 27 грудня.

"Зробили майже неможливе. У надскладних умовах бойових дій, в окупації, під час обстрілів мирних міст і сіл. На всі соціальні виплати спрямували близько 800 млрд грн", – сказав Шмигаль.

Крім того, за його словами, держава здійснила всі заплановані на 2022 рік підвищення. Зокрема, вперше проіндексовано військові пенсії. Успішно реалізується ініційована президентом України Володимиром Зеленським програма підтримки пенсіонерів віком 80+.

"У жовтні додаткову допомогу почали отримувати люди, яким виповнилося 70 років. Загалом виплатили пенсій на понад 575 млрд грн. Лише в грудні перераховано пенсій на 51,4 млрд грн", – сказав Шмигаль.

Він також зауважив, що було створено систему централізованого нарахування виплат. Це дало змогу платити допомоги, субсидії та пільги людям, які перебували на території ведення бойових дій і в окупації. Таким чином охоплено виплатами понад 5 млн сімей.

Під час засідання 27 грудня уряд продовжив перехідний період щодо переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на дітей з інвалідністю, на осіб, що мають інвалідність із дитинства, на тих, хто за ними доглядає.