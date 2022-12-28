Уряд запропонував оголосити територію навколо Моршина курортом державного значення

Кабінет міністрів України схвалив подання до Верховної Ради законопроєкту, який оголошує курортом державного значення території міста Моршин (Львівська область), а також Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та Нинівського родовища мінеральних лікувальних розсолів..