НБУ зобов’язав надавачів обмежених платіжних послуг виконувати оплату благодійності лише після ідентифікації

Національний банк України встановив вимоги до надання окремих видів обмежених платіжних послуг. Це зроблено з метою посилення безпеки користувачів платіжних послуг та запобігання шахрайським операціям, пов’язаним з оплатою цифрового контенту і сплатою коштів благодійним організаціям.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, надавачі обмежених платіжних послуг зможуть надавати послуги з виконання платіжних операцій для оплати цифрового контенту та сплати коштів на цілі благодійної діяльності виключно ідентифікованим абонентам.

Ідентифікація абонентів відбуватиметься за навності таких відомостей про них:

для абонентів – фізичних осіб:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги, або особовий рахунок абонента;

для абонентів – юридичних осіб:

найменування;

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР;

абонентський номер чи мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги, або особовий рахунок абонента.

Крім того, запроваджується вимога, що надавачі обмежених платіжних послуг мають право надавати зазначені послуги виключно на підставі договорів, укладених з продавцями цифрового контенту та благодійними організаціями.

Відповідні норми містяться в постанові правління Національного банку України від 26 грудня 2022 року №249 "Про встановлення вимог до надання обмежених платіжних послуг", яка набирає чинності з 28 грудня 2022 року.