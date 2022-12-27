Унаслідок російських атак в Україні вже знищено більше 35 тисяч об’єктів, – Єнін

Станом на вечір 27 грудня внаслідок російських атак в Україні зруйновано 35 тис. об’єктів. Окупантами, зокрема, уражено 702 об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом по Україні станом на зараз маємо інформацію про більш ніж 35 тис. зруйнованих об'єктів внаслідок російських атак. Із близько 30 тис. обстрілів, зафіксованих з початку вторгнення, уражено 702 об'єкти критичної інфраструктури, йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости тощо", – сказав Єнін.

Він зазначив, що лише минулої доби українські поліцейські отримали інформацію про обстріл 27 населених пунктів.

"Під обстрілами ті самі напрямки – це і Дніпропетровська область, зокрема населені пункти Іллінка, Нікополь; Донецька область, зокрема населені пункти Авдіївка, Велика Новосілка, Іванівське, Карлівка, Островське і, звичайно ж, наша фортеця – Бахмут, де наші військові продовжують героїчно протистояти ворогові", – наголосив Єнін.

Він додав, що окупанти також не припиняють тероризувати Запорізьку, Сумську, Харківську та Херсонську області.