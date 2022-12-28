Мінекономіки України очікує обвалу нафтогазового прибутку РФ наступного року вдвічі
Про це під час єдиного телемарафону повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
"Із початку четвертого кварталу чітко простежуються ознаки фінансового стресу російської економіки", – сказала вона.
Зокрема, починаючи з жовтня РФ почала значні вилучення з Фонду національного добробуту для поповнення бюджету – на рівні $4-5 млрд щомісячно.
"Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення $20 млрд з "Газпрому" через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку", – зазначила міністерка.
За її словами, за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%.
"Найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти та газу. Наступного року він може скласти більш ніж на 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо. Очікується, що доходи Росії впадуть нижче критичного рівня в $40 млрд на квартал", – підкреслила Свириденко.
Також вона додала, що Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена з $60 до $35 доларів за барель.