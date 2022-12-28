В Україні наступного року зростуть тарифи на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Відповідне рішення було схвалене під час засідання регулятора 27 грудня, передає Укрінформ.

Так, передбачається, що у першому півріччі 2023 року тарифи:

Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ);

Житомирводоканалу – з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн;

Чернівціводоканалу – з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн;

Львівводоканалу – з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн;

Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.

"У зв’язку з багатьма факторами невизначеності по плануванню фінансово-господарської діяльності водоканалів у період воєнного стану на території України, варто затвердити тариф на перше півріччя 2023 року та в травні 2023 року департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення надати на розгляд Комісії матеріали щодо коригування тарифів з урахуванням актуалізованих даних", – зазначив голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

Водночас У Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року ухвалили мораторій (законопроєкт №7427) на підвищення до кінця війни та шести місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується послуг з розподілу газу; теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.