В Україні наступного року зростуть тарифи на воду
Відповідне рішення було схвалене під час засідання регулятора 27 грудня, передає Укрінформ.
Так, передбачається, що у першому півріччі 2023 року тарифи:
- Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ);
- Житомирводоканалу – з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн;
- Чернівціводоканалу – з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн;
- Львівводоканалу – з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн;
- Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.
"У зв’язку з багатьма факторами невизначеності по плануванню фінансово-господарської діяльності водоканалів у період воєнного стану на території України, варто затвердити тариф на перше півріччя 2023 року та в травні 2023 року департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення надати на розгляд Комісії матеріали щодо коригування тарифів з урахуванням актуалізованих даних", – зазначив голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.
Водночас У Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.
Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року ухвалили мораторій (законопроєкт №7427) на підвищення до кінця війни та шести місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується послуг з розподілу газу; теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.