Власники приватних енергокомпаній мають самостійно залучати гроші на відновлення, – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що приватні енергетичні компанії мають самостійно залучати кошти на відновлення зруйнованої внаслідок ворожих атак інфраструктури.

Таку думку міністр висловив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Якщо ви власник і ви цю інфраструктуру використовували і амортизували, зменшуючи податки на попередні періоди років, це означає, що ви можете знайти шляхи інвестицій на відновлення цієї інфраструктури", – зазначив Марченко.

Він наголосив, що держава може допомогти у створенні спільного способу залучення коштів, але не має надавати нетто-підтримку.

"Мені без різниці, кому вона (ця відповідь, – ред.) може не сподобатися. Ми ж не граємося в якісь прості речі, це дуже складна історія. Кожен має нести свій рівень, свою ношу в частині війни...Роль бізнесу, особливо великого бізнесу, має бути в тому числі не тільки в допомозі армії або волонтерстві, а це конкретно їхня відповідальність – забезпечити роботу критичної інфраструктури", – підкреслив міністр фінансів.

Зазначимо, що найбільшою приватною енергокомпанією в Україні є ДТЕК Енерго Ріната Ахметова. Упродовж вересня-грудня її підприємства зазнали понад 20 ударів з боку РФ.