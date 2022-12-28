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Власники приватних енергокомпаній мають самостійно залучати гроші на відновлення, – Марченко

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Власники приватних енергокомпаній мають самостійно залучати гроші на відновлення, – Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що приватні енергетичні компанії мають самостійно залучати кошти на відновлення зруйнованої внаслідок ворожих атак інфраструктури.

Таку думку міністр висловив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Якщо ви власник і ви цю інфраструктуру використовували і амортизували, зменшуючи податки на попередні періоди років, це означає, що ви можете знайти шляхи інвестицій на відновлення цієї інфраструктури", – зазначив Марченко.

Він наголосив, що держава може допомогти у створенні спільного способу залучення коштів, але не має надавати нетто-підтримку.

"Мені без різниці, кому вона (ця відповідь, – ред.) може не сподобатися. Ми ж не граємося в якісь прості речі, це дуже складна історія. Кожен має нести свій рівень, свою ношу в частині війни...Роль бізнесу, особливо великого бізнесу, має бути в тому числі не тільки в допомозі армії або волонтерстві, а це конкретно їхня відповідальність – забезпечити роботу критичної інфраструктури", – підкреслив міністр фінансів.

Зазначимо, що найбільшою приватною енергокомпанією в Україні є ДТЕК Енерго Ріната Ахметова. Упродовж вересня-грудня її підприємства зазнали понад 20 ударів з боку РФ.

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    А ми будемо просто красти, бо мозоку щось робити й залучати в нас нема, да, Марченко?
  • Альтер Эго 9ddf884b
    Классная струсиная политика. Это как цены в приказном порядке регулировать. Не будет стратегического решения- "товар исчезнет с полки". Частник сделает вид, шо шото-там "восстанавливает", а " кина( света) не будет". Эта проблема существует с первых ударов рф, , понятно, что Зеленский не в состоянии оценить угрозу. Его окружение просто плывет по течению, но проблема никуда не девается, она не рассосется. Может надо национализировать э. систему. И законодательто закрепить, что если власник хочет вернуть "взад" -должен компенсировать расходы бюджета на восстановление во время войны.
  • Aleksiey Ykropovich
    ЗЕкоМанда здатна взагалі хочь ЩОСЬ КОРИСНЕ ЗРОБИТИ!!!
    Марченко цей бовдур. Держава ЗАБОВ'ЯЗАНА ВІДШКОДУВАТИ ВСЕ ЩО ЗРУЙНОВАНО! А такі "розумні" як цей Марченко не мають й близько бути біля політики!
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