Санкції діють: Центробанк Росії не вірить у можливість повернення заморожених активів російських банків

Центральний банк Росії вважає малоймовірним повернення заблокованих за кордоном через санкції активів російських банків.

Про це йдеться у оновленій доповіді регулятора, пише російське інформагентство РБК.

"Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, що з юридичної точки зору вони поки не конфісковані", – зазначається у докуменнті.

Банк Росії пояснив відсутність у регулюванні особливих підходів щодо заблокованих активів тим, що "ця проблема в подібних масштабах є новою для банків".

З огляду на це ЦБ РФ планує надати банкам розстрочку на 10 років – до кінця 2032 року – для створення резервів на можливі втрати за повністю заблокованими активами.

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення в Україну США, Євросоюз, Велика Британія, Японія та низка інших країн в рамках накладених на Росію санкцій заморозили активи низки російських банків, у тому числі "Сбєрбанку", ВТБ, "Альфа-банку", банку "Открытие", "Промсвязьбанку" та "Совкомбанку".

Секторальні санкції США та Євросоюзу були запроваджені проти "Россєльхозбанку" та "Газпромбанку". Разом із "Московським кредитним банком" (МКБ) вони також перебувають під блокуючими обмеженнями Великої Британії.

У червні Євросоюз ввів санкції проти російського "Національного розрахункового депозитарію", що призвело до блокування рахунків кредитних організацій у євро, відкритих у НРД.

За підсумками першого півріччя 2022 року збитки російського банківського сектора досягли 1,5 трлн рублів (близько $25 мільярдів), повідомляли у ЦБ РФ.