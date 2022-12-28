Туреччина почала масово відмовляти росіянам у видачі посвідок на проживання, – ЗМІ

Росіяни почали скаржитися на масові відмови при спробах отримати посвідку на проживання у Туреччині.

За словами російських мігрантів, переважно з цією проблемою стикаються росіяни в окремих популярних регіонах, наприклад, містах Ізмір, Мерсін і Кемер, пише "Коммерсант".

Йдеться про отримання так званої "туристичної" посвідки на постійне проживання, на яку можуть претендувати орендарі нерухомості.

Співрозмовники видання стверджують, що місцева турецька влада повідомляє росіянам про відмову у видачі посвідки на проживання, навіть не розглядаючи подані документи.

"Відмови видають уже автоматично. Я запитав у десятка людей, які стояли зі мною у черзі на отримання посвідки, і жодному з них не схвалили. Раніше докладно розглядали і договір оренди, страховку і іноді відмовляли. У нас документи взагалі не дивилися, просто взяли анкету, запитали про мету перебування і відразу виписали відмову", – розповідає росіянин Іван, який намагався отримати посвідку у турецькому Ізмірі.

Деяких співрозмовників видання представники місцевої влади одразу попереджали, що посвідку на постійне проживання після 26 грудня їм ніхто не дасть, пояснюючи це розпорядженнями від вищих чиновників.

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Водночас офіційних указів з цього приводу влада Туреччини не публікувала. За однією з версій, найближчим часом Анкара оголосить про посилення вимог для видачі короткострокових посвідок, і деякі регіони вирішили призупинити розгляд заявок від росіян вже зараз.

Представниця російського агентства "Єврорезидент" Софія Дефоссе-Аксютіна зауважує, що причиною відмови може бути завелика кількість росіян у окремих турецьких регіонах.

"У багатьох турецьких провінціях фіксується величезний наплив наших співвітчизників, які вже вибрали всі можливі квоти. Деякі міграційні служби вважають за краще не приймати заявки, очікуючи на якісь консультації та інструкції від свого керівництва на подальші періоди", – пояснює експерт.