Експерти Центробанку Росії попередили про падіння рівня життя росіян

Центробанк Росії (ЦБ РФ) прогнозує зниження рівня життя росіян через необхідність імпортозаміщення інвестиційних та споживчих товарів, які потрапили під санкції або ж виробники яких пішли з Росії.

Про це свідчаить аналіз економістів департаменту досліджень та прогнозування ЦБ РФ, повідомляє російське інформагентство РБК.

Водночас в оприлюдненом матеріалі уточнюється, що він відбиває особисту думку авторів.

У підрахунках використовувалися параметри економіки Росії у 2019 році, коли економіка була повністю відкрита. Експерти розглянули три сценарії ефективності імпортозаміщення.

Оптимістичний сценарій передбачає відсутність труднощів зі створенням повних аналогів імпортної продукції та відсутність втрат продуктивності при використанні імпортозамінних товарів. За такого сценарію ВВП спочатку знижується, але потім повільно відновлюється протягом 15 років, в економіці зменшується виробництво вітчизняних товарів та збільшується виробництво імпортозамінних. Експерти вважають, що така стратегія виправдовує себе у довгостроковій перспективі.

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Нейтральний сценарій – неповне імпортозаміщення – означає, що якість вітчизняних товарів не гарантована, а між двома видами імпорту є асиметрія: споживчі товари замістити простіше, ніж інвестиційні. Тут ВВП спочатку скорочується, і потім відновиться лише частково. Споживання загалом знижується, а рівень життя споживачів стає нижчим, ніж у оптимістичному варіанті.

Песимістичний сценарій – з низьким рівнем заміщення. Частка вітчизняних товарів у споживанні мінімальна, обмежені експортні ресурси спрямовують на закупівлю імпортних переважно споживчих товарів. За такого варіанту ВВП не відновлюватиметься і в результаті знизиться на третину від базового сценарію. Його зниження зумовлено трьома чинниками: вимушеним напрямом праці та капіталу на імпортозаміщення, падінням експортних надходжень, зменшенням масштабів економіки.

У жовтні російський уряд сформував пул із 162 проектів з імпортозаміщення до 2030 року. Для цього планується направити 5,2 трильйона рублів, у тому числі 2,3 трлн рублів планується виділити у вигляді пільгових кредитів.