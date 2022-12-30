Нідерланди можуть відправити російських біженців назад у Росію

Нідерланди можуть відправити росіян назад у Росію через те, що уряд Нідерландів більше не вважає потенційний призов до російської армії достатньою причиною для надання притулку.

Про це заявив держсекретар Нідерландів з питань притулку Ерік ван дер Бург, передає The Brussels Times.

Раніше Служба імміграції та натуралізації Нідерландів дозволила російським чоловікам віком від 18 до 27 років залишатися в країні після того, як Росія оголосила про "частковий" призов на військову службу під час війни в Україні.

Однак ван дер Бург оголосив, що "страх бути мобілізованим" більше не є законною причиною для надання країною статусу шукачів притулку російським біженцям.

Пояснюючи це рішення, представники Міністерства пояснили, що вони наразі не мають достатньо інформації щодо "обсягів, в яких призовники в Росії були насильно кинуті у війну проти України".

При цьому нідерландські урядовці посилаються на заяву міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, який наприкінці жовтня заявляв про "завершення" мобілізації у російське військо. Тож вони вважають побоювання російських біженців "лише занепокоєнням можливим розвитком сценарію у майбутньому".