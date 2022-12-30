Арештований олігарх Жеваго залишає раду директорів Ferrexpo

Український бізнесмен Костянтин Жеваго, якого днями заарештували у Франції, залишає посаду директора та раду директорів гірничорудної компанії Ferrexpo.

Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.



"Рада директорів була проінформована про те, що пан Жеваго готовий негайно вийти з правління Ferrexpo plc. Рада директорів вживає заходи кроки для офіційного документування його відставки і інформуватиме ринок у міру необхідності", – наголосили в компанїі.



Також зазначається, що після появи інформації про затримання Жеваго рада регулярно проводить засідання, отримує поради від зовнішніх консультантів та контактує з представниками та членами родини Жеваго у спробах прояснити її нинішнє становище.

Як повідомлялося, 28 грудня за запитом української сторони на французькому гірськолижному курорті Куршевель затримано українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.

У липні 2022 року Офіс генерального прокурора спільно з ДБР звернувся до більш ніж 30 країн щодо затримання та екстрадиції Жеваго.



Як повідомлялося, співробітники ДБР у листопаді проводили обшуки на підприємствах, які пов'язанііз Жеваго, перевірялася можлива колаборація з ворогом.

Нагадаємо, на початку серпня 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів, повідомивши, що в розслідуванні фігурує колишній народний депутат.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у цій справі. За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебуває за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.