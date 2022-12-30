Ще одне судно з українською пшеницею прибуло до Сомалі

Третє судно з українською пшеницею в межах програми GrainFromUkraine прибуло до Сомалі. На його борту завантажено 25 тис. тонн продовольчої пшениці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що це частина гуманітарної допомоги від України для Ефіопії та Сомалі, які перебувають на межі голоду.

"Ми впевнені, що ця партія українського зерна стане новим кроком для тривалої співпраці та боротьби з причинами нестачі продовольства. Це наш внесок у відновлення безпечного та стабільного майбутнього", – зазначив віцепремʼєр міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Балкер NEVA вийшов з порту Одеса 9 грудня. Витрати на логістику вантажа взяли на себе уряди Фінляндії, Франції та Японії.

Як повідомлялося, Україна отримає від міжнародних партнерів більше $90 млн на експорт зерна до найбідніших країн у межах ініціативи Grain from Ukraine.