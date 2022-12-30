Польща збільшила електронний бар’єр на кордоні з Білоруссю

Польща відкрила новий відрізок електронного загородження на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба польської Прикордонної служби у Twitter.

Зазначається, що довжина нової ділянки становить 17,6 км. Зокрема, додали нові прикордонні пости у Новому Дворі та Липську.

Наразі довжина електронного загородження становить 72 км.

До кінця 2022 року будуть готові ще дві ділянки загородження протяжністю 17,2 км та 18,1 км.

Будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю почалося у червні цього року. На кордоні планується встановити 11 контейнерів, до яких будуть інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізійні камери, десятки кілометрів кабелів. Контролює роботу електронного бар'єра Центр нагляду у Білостоці.

Як повідомлялося, у червні Польща заявила про завершення будівництва огорожі на кордоні з Білоруссю.