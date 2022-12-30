"Укрпошта" запустила послугу отримання посилки без документів: що для цього потрібно

Із 27 грудня "Укрпошта" додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Відтепер отримати поштове відправлення можна у всіх автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, що посвідчують особу одержувача, а за кодом в SMS-повідомленні.