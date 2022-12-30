Львів повернувся до графіків відключень електроенергії

У Львові станом на ранок 30 грудня теплотавода подається до всіх помешкань, транспорт курсує у повному обсязі, електропостачання здійснюється згідно з графіками планових відключень.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Станом на ранок електропостачання у Львові здійснюється відповідно до затверджених планових графіків відключень. Натомість наші великі комунальні підприємства працюють у штатному режимі – тепло, холодна і гаряча вода подаються, весь транспорт курсує, 96% світлофорів працюють. Якихось нештатних ситуацій не виникало", – зазначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

У відомтсвіі нагадали, що 29 грудня за інформацією Львівської ОВА, дві ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури в області. Унаслідок обстрілу без світла залишилося 90% Львова.