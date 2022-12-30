Енергосистема планово відновлює нормальну роботу, складна ситуація зберігається на півдні та сході (оновлено)

Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог. Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією", – йдеться у повідомленні.

При цьому, до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький уточнив, що через значні пошкодження мереж зберігаються труднощі при доставці електроенергії споживачам на Харківщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині. Однак ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням мереж.

"Після десятої масованої ракетної атаки енергосистема відновлюється в плановому режимі – ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він очевидно перед собою ставив, погасити нашу енергосистему не вдалося", – наголосив голова "Укренерго".

Як повідомлялося, 29 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе. За попередніми даними, російські загарбники застосували 69 ракет. Силами й засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 54 ворожі крилаті ракети.

У енергохолдингу ДТЕК зазначали, що внаслідок атаки у четвер вчергове ушкоджень зазнала одна з його ТЕС. Представники місцевої влади повідомляли про влучання у об'єкти енергоінфраструктури у Львівські та Івано-Франківській областях.

За словами голови Міненерго Германа Галущенка, на момент закінчення атаки найскладнішою залишалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.