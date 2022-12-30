На кордоні з Польщею утворились автомобільні черги

Зранку 30 грудня на кордоні з Польщею утворилися черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду з України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

"Майже на усіх пунктах пропуску зафіксовано черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі. Зокрема на перетин кордону очікують від 20 до 135 автівок, найбільше в "Устилузі", – йдеться у повідомленні.

У "Шегинях", "Краківці" та "Устилузі" на в’їзд в Україну очікує від 20 до 55 легковиків. Не зафіксовано накопичення автомобілів у пункті пропуску "Смільниця".

Пасажирські автобуси очікують на виїзд до сусідньої країни майже в усіх пунктах пропуску. Значного накопичення немає, у чергах зупинилось від 3 до 11 автобусів, найбільше у "Раві-Руській". На в’їзд в Україну у пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" та "Грушів" очікують від 6 до 14 автобусів.

Українські прикордонники рекомендують громадянам, які планують слідувати через Польщу транзитом, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей, на яких не спостерігається значних черг.