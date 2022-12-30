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На кордоні з Польщею утворились автомобільні черги

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На кордоні з Польщею утворились автомобільні черги
Зранку 30 грудня на кордоні з Польщею утворилися черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду з України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

"Майже на усіх пунктах пропуску зафіксовано черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі. Зокрема на перетин кордону очікують від 20 до 135 автівок, найбільше в "Устилузі", – йдеться у повідомленні.

У "Шегинях", "Краківці" та "Устилузі" на в’їзд в Україну очікує від 20 до 55 легковиків. Не зафіксовано накопичення автомобілів у пункті пропуску "Смільниця".

Пасажирські автобуси очікують на виїзд до сусідньої країни майже в усіх пунктах пропуску. Значного накопичення немає, у чергах зупинилось від 3 до 11 автобусів, найбільше у "Раві-Руській". На в’їзд в Україну у пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" та "Грушів" очікують від 6 до 14 автобусів.

Українські прикордонники рекомендують громадянам, які планують слідувати через Польщу транзитом, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей, на яких не спостерігається значних черг.

Топ коментарі

  • Natalia Melnyk
    Для чого потрібні ці неправдиві статті? Від 20 до 55 автомобілів це ситуація кожного дня. На Смільниці ніби то не має скупчення автомобілів, насправді перетин кордону вчора на Краківці тривав 8 годин (від прибуття на кордон о 8.00 до перетину кордону о 16.00). На Смільниціі (де немає скупчення автомобілів згідно з автором статті) вчора зранку було біля 200 автомобілів (перетиг кордону тривав 7 годин (від 6.45 прибуття до корлоду до перетину кордону о 13.30). Вчора черга на Польщу на Краківці вечером була 1.5 км. Про які 20-50 машин йдеться. Перед написанням статті зайдіть на телеграм канали відповідного переходу і менш більш зорієнтуєтеся у ситуації. На жаль, ситуація на кордоні жахлива. І, на жаль, це звична ситуація. інколи бувають винятки.
  • Victor Frey
    всі в Монако! "Квартал" туди ж корпоративи справляти. Обмеження на виїзд і війна то для ніщебродів
  • Цинічний Бандера cfcdbb42
    А ****, чиновники з бюджету бабосики отримали, дозволи на виїзд є, армія їм не загрожує...Куршавель чекає
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