У Польщі відкрили ще один паспортний сервіс для українців

У польському Ґданську 30 грудня відкривається ще один стаціонарний центр обслуговування українських громадян "Паспортний сервіс".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У новому центрі, розташованому за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, українці можуть звернутись за послугами:

одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

оформлення закордонного паспорта;

оформлення ID-картки;

обміну водійського посвідчення;

страхування.

Зазначається, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue), так і у порядку "живої черги".

Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки. Графік роботи – з понеділка по суботу з 9 до 18.

Загалом у Польщі вже відкрили 4 відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.

Наступного року планується відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.