СБУ ліквідувала у Києві "схему" видачі дозволів на вантажні перевезення до понад 50 країн
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Він налагодив механізм регулярного отримання хабарів за видачу дозволів на "безперешкодне" транспортування товарів до усіх країн Євросоюзу та інших держав європейського континенту", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що посадовець за гроші обіцяв посприяти в отриманні дозволів країн-учасниць Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на міжнародні вантажні перевезення.
В СБУ пояснили, що ці документи експортери мають отримувати згідно з встановленою процедурою безкоштовно. Однак чиновник вирішив на цьому заробити: за "винагороду" від $1,5 до 6 тис. гарантував не створювати штучних перешкод.
Крім того, посадовець залучив свою родичку як посередницю для отримання грошей та їхнього "обліку". Обом повідомлено про підозру.