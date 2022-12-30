СБУ ліквідувала у Києві "схему" видачі дозволів на вантажні перевезення до понад 50 країн

Служба безпеки викрила у державному підприємстві "Укрінтеравтосервіс" злочинну схему одержання грошей від компаній-перевізників, до якої причетний начальник одного з управлінь.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Він налагодив механізм регулярного отримання хабарів за видачу дозволів на "безперешкодне" транспортування товарів до усіх країн Євросоюзу та інших держав європейського континенту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовець за гроші обіцяв посприяти в отриманні дозволів країн-учасниць Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на міжнародні вантажні перевезення.

В СБУ пояснили, що ці документи експортери мають отримувати згідно з встановленою процедурою безкоштовно. Однак чиновник вирішив на цьому заробити: за "винагороду" від $1,5 до 6 тис. гарантував не створювати штучних перешкод.

Крім того, посадовець залучив свою родичку як посередницю для отримання грошей та їхнього "обліку". Обом повідомлено про підозру.