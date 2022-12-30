Понад 1 мільярд зібрали для потреб охорони здоров’я через United24, – МОЗ

Із початку роботи фандрейзингової платформи United24 для потреб охорони здоров’я залучено уже 1,04 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я.

За зібрані кошти за рішенням відповідної комісії придбали понад 9 тис. одиниць медичного та іншого обладнання й транспорту.

Так, за донати за напрямом медична допомога закуплено:

133 реанімобілі, обладнані усім необхідним для транспортування тяжкопоранених;

13 одиниць евакуаційного броньованого транспорту;

35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень;

28 дитячих апаратів штучної вентиляції легень;

81 операційний стіл;

7954 апарати зовнішньої фіксації;

172 апарати вакуумної терапії ран;

22 рентгенівські установки з С-аркою.

"Фандрейзингова платформа United24 – дуже успішний кейс, який, окрім як комунікаційно, ще й фінансово працює на Україну. Вона змогла об’єднати довкола себе людей по всьому світу", – прокоментувала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.



Усі кошти перераховуються на рахунки Національного банку, закріплені за певними міністерствами.