Кабмін виділив 30 мільярдів державній компанії, яку очолив скандальний банкір Мецгер

Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію "Української фінансової житлової компанії" ("Укрфінжитло") на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №1415 від 21 грудня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Постановою доручено Міністерству фінансів до кінця 2022 року здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 30 мільярдів гривень із строком погашення п’ять років та ставкою доходу на рівні 19,5% річних в обмін на акції додаткової емісії акцій "Укрфінжитла".

Міністерству економіки, як єдиному акціонеру "Укрфінжитла", доручено до кінця року викупити акції додаткової емісії ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" на 30 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

За даними на сайті "Укрфінжитла", 23 грудня Мінекономіки ухвалило рішення про збільшення її капіталу на 30 мільярдів гривень шляхом додаткового випуску акцій на суму, еквіваленту 150% статутного капіталу компанії.

За даними Національного банку України (НБУ), 29 грудня портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності юридичних осіб різко зріс – одразу на 30,8 млрд грн.

"Укрфінжитло" є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян "єОселя". 100% акцій компанії належить державі.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Кабінет міністрів вже влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

Як повідомлялося, з 11 листопада головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який зі скандалом звільнився минулого року з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів.

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Нагадаємо, 4 жовтня співробітники "Укрексімбанку" вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером у його кабінеті через питання, які йому не сподобалися. У журналістів силою відібрали камери та видалили записане відео.



Питання стосувалося виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Євген Мецгер та пресслужба "Укрексімбанку" спочатку заперечували факт нападу та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як вдалося відновити відео нападу, Мецгер попросив усунути його від виконання обов'язків на час слідства і визнав свою провину, пояснивши те, що сталося, "емоційним сплеском". Згодом він все ж написав заяву про відставку, яку наглядова рада банку задовольнила.

У свою чергу прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником вже колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.