Вартість житла за час війни зросла у Києві, Львові та Дніпрі

Усереднений показник вартості квадратного метра житла у Києві з початку війни зріс на 5,3% – з $1600 до $1685.

Про це повідомили у Фонді держмайна, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що цей показник також зріс у Дніпрі (на 4,3%, із $690 до $720/кв.м.) та Львові (на 4,1%, із $960 до $1000/кв.м). Водночас ціни знизилися у Харкові (на 3,4%, $745 до $720) та Одесі (на 5,6%, із $810 до $765).



Із початку повномасштабної війни українці продали 52,6 тис. об'єктів нерухомості, що у 4,6 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Фонду, основну частку продажів становили об'єкти житла. Так, з 24 лютого по 12 грудня 2022 року українці придбали 47 тис. квартир та житлових будинків, що також у 4,6 раза нижче, ніж за аналогічний період 2021 року.