Статки російських мільярдерів впали з початку повномасштабної війни на $93 мільярди, – Bloomberg

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбагатші росіяни втратили понад $93 млрд.

За підрахунками Bloomberg, 24 лютого – у день початку повномасштабної війни – найзаможніші росіяни втратили $46,6 млрд. Упродовж наступних місяців внаслідок запровадження західних санкцій їхні статки скоротилися ще на $47 млрд.

Як зазначає Bloomberg, зниження активів мільярдерів – загальносвітова тенденція. На це вплинуло зростання інфляції, посилення політики центральних банків, а також війна Росії проти України й санкції. За рік лише перші 500 бізнесменів зі списку найбагатших людей планети втратили майже $1,4 млрд.

Як повдіомлялося, з початку повномасштабної війни РФ в Україні статки двадцяти найбагатших українців впали більш як на $20 млрд – до $22,5 млрд.