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СБУ повідомила про підозру "віцеміністру "ДНР", який передав окупантам шахти на Донеччині

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СБУ повідомила про підозру "віцеміністру "ДНР", який передав окупантам шахти на Донеччині
Служба безпеки повідомила про підозру колишньому високопосадовцю одного з видобувних підприємств Донеччини, який ще до початку повномасштабного вторгення сприяв передачі ворогу основних підприємств галузі, у тому числі місцевих шахт.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником ще у 2014 році приєднався до терористичної організації "ДНР". Там він входив до найближчого оточення російського терориста Стрєлкова-Гіркіна, за чиїм дорученням займався питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації на користь угруповань бойовиків.

"На цій посаді ще до початку повномасштабного вторгнення він виконував вказівки Москви щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора.

За даними слідства, він безпосередньо сприяв передачі ворогу основних підприємств галузі, у тому числі місцевих шахт", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, зловмисник неодноразово виступав на прокремлівських Ютуб-каналах, де публічно закликав підтримати збройну агресію РФ проти України.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території сходу України.

Однак співробітники СБУ знають про його місця перебування, перелік контактів і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

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