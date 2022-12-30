Новини

Зеленський підписав закон про електронну ідентифікацію

4870
Зеленський підписав закон про електронну ідентифікацію
Президент Володимир Зеленський підписав закон про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що закон пришвидшує інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС та наближає положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Як пояснили у Мінцифри, це дозволить українцям використовувати кваліфіковані підписи, отримані в ЄС, щоб мати послуги в Україні. Також це спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу.

ТОП-новини

всі новини