Голова Мінцифри анонсував запуск державних фінансових сервісів у 2023 році

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск наступного року фінансових сервісів і створення єдиного реєстру соціальних виплат.

Про це він повідомив у випуску програми ОК Talk, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо наступного запустити фінансові сервіси, вони пов'язані, зокрема, з відновленням і соцсферою", – сказала Федоров.



Очільник Мінцифри зазначив, що в планах створення та організація послуг, які стимулюватимуть розвиток фінансової сфери на кшталт підтримки або відкриття рахунків за допомогою порталу "Дія", але наголосив, що про створення окремого банку не йдеться.



"80 тис. в середньому в день онлайн-рахунків у банках відкривається завдяки онлайн підпису і шерингу паспорту в "Дії". Це технологія, яка розвинула фінтех і зробила нову ітерацію його розвитку", – сказав він.



За його словами, у міністерстві думають про можливість монетизації цих послуг.



Також у планах Мінцифри, повідомив міністр, створити єдиний реєстр соцвиплат, оскільки це допоможе економити мільярди гривень, адже дані постійно та своєчасно оновлюватимуться.



Федоров наголосив, що серед пріоритетів розвитку порталу "Дія" у 2023 році – закінчити цифровізацію всіх послуг, розвиток інновацій людського капіталу та military-tech.



