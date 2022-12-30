Україна отримала від Польщі нову партію терміналів Starlink для "пунктів незламності"

Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх відправлять у "Пункти незламності", а також для підтримки медичної й енергетичної сфери.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації", – зазначив він.

Нова партія терміналів прибула за сприяння Польщі. Шмигаль подякував польському народу та своєму колезі Матеушу Моравецькому за швидку допомогу в кризовий час.

"Це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку ми чекаємо до кінця січня", – уточнив прем’єр.

Як повідомлялося, нещодавно ціну на замовлення терміналів супутникового інтернету Starlink для України на офіційному сайті знизили з $700 до $600.