Місцеві бюджети повністю затверджено лише у двох областях, – Мінфін
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Станом на 30 грудня 2022 року затверджено 1425 місцевих бюджетів, що становить 89% від загальної кількості (1597).
При цьому у повному обсязі затверджено місцеві бюджети лише Дніпропетровської та Житомирської областей, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зокрема, затверджено:
- 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;
- 104 районних бюджети (не затверджено – 15);
- 1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено – 152).
Мінфін наголошує, що для повноцінного функціонування закладів бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, органам місцевого самоврядування необхідно пришвидшити процес затвердження місцевих бюджетів.