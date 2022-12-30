Молдова знизить тарифи на електроенергію для населення, які значно зросли через Росію

Національне агентство регулювання енергетики Молдови (НАРЕ) вирішило знизити тарифи на електроенергію для споживачів.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку країни Андрій Спину, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, тариф для клієнтів компанії Premier Energy (обслуговує центр та південь Молдови) знизиться на 26% – з 4,62 лея до 3,42 лея за 1 кВт-год, а для споживачів Fee Nord – на 17%, з 4,65 лея до 3,84 лея за 1 кВт-год.

Нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Спину уточнив, що тарифи знижено на основі запитів з боку компаній. За даними Premier Energy, її постачальник – держкомпанія Energocom у січні закуповуватиме електроенергію у Молдовської ГРЕС, румунської Nuclearelectrica та на румунській біржі.

Як повідомлялося, наприкінці грудня молдовська державна компанія Energocom уклала контракти на постачання електроенергії з розташованої у Придністров'ї Молдовської ДРЕС, підконтрольної Росії. Для її роботи Молдова буде вимушена передавати газ, що постачається в країну російським "Газпромом". Ціна електроенергії становитиме $73 за 1 МВт-год. Інший постачальник – Nuclearelectrica – постачатиме електроенергію за ціною близько 91 євро за 1 МВт-год.

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Як повідомлялося, у листопаді Молдова підвищила тарифи на електроенергію для населення двічі за місяць.

З листопада Молдова була змушена закуповувати електроенергію у сусідній Румунії, більшу частину – за біржовими цінами. До цього країна купувала електроенергію в Україні і у підконтрольної Росії Молдавської ДРЕС, що розташована на території невизнаного Придністров'я. Проте з середини жовтня Україна зупинила експорт електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів по об’єктам енергетики, а з ДРЕС не вдалося домовитися через зменшення постачання газу до Молдови російським "Газпромом".

У Молдові невеликий відсоток електроенергії виробляється місцевими ТЕЦ, декількома гідроелектростанціями, а також СЕС та ВЕС. Раніше віце-прем'єр Андрій Спину повідомляв, що в опалювальний сезон частка власної генерації в країні може сягати 20-25% від споживання.

За рік тарифи у Молдові зросли у кілька разів. Ще на початку року тариф для споживачів Premier Energy становив близько 1,5 лея за 1 кВт-год.