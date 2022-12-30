Нацкомісія втретє перевірить "ДТЕК Київські електромережі" через скарги на відключення електроенергії

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе чергову перевірку ТОВ "ДТЕК Київські електромережі" через скарги споживачів на порушення при обмеженні електропостачання.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у п'ятницю, 30 грудня, на підставі п'яти скаргам споживачів, у тому числі однієї колективної, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В обґрунтуванні проєкту рішення регулятор вкотре наголосив, що до НКРЕКП надходять численні скарги споживачів на нерівномірний розподіл оператором системи розподілу (ОСР) електроенергії участі споживачів у графіках відключень, а також відсутність повідомлення з боку ОСР про перерви в електропостачанні.

Як повідомлялося, у грудні НКРЕКП вже ухвалила рішення про дві хвилі перевірок операторів систем розподілу за скаргами споживачів на дискримінаційне відключення, а також неінформування про терміни відключень.

До першого списку рішенням від 20 грудня включено АТ "Вінницяобленерго", ПрАТ "Закарпаттяобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", ПрАТ "Львівобленерго", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Пол , ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПрАТ "Волиньобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" та АТ "Чернівціобленерго".

У другій список рішенням від 27 грудня включено всі перераховані вище компанії, за винятком останніх трьох.