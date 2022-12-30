Нацкомісія підвищила "зелений тариф" на 6%

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), підвищила розмір "зелених тарифів" на перший квартал 2023 року для всіх видів ВДЕ-генерації з урахуванням курсу євро, що підвищився.

Відповідні постанови ухвалено на засіданні регулятора 30 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, виходячи із зазначених у додатках до постанов списків об'єктів ВІЕ-генерації та видів домашньої генерації, тариф на зазначений період буде на 6% вищим, ніж в останньому кварталі 2022 року.

Як сказано в обґрунтуванні до проєкту постанов, "зелені" тарифи на вироблену електроенергію суб'єктами господарювання, генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичними кооперативами та генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюються на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні до курсу євро. України за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього засідання НКРЕКП у поточному кварталі.

До розрахунків прийнято середній офіційний курс гривні до євро за період з 30 листопада 2022 року до 29 грудня 2022 року на рівні 3 863,04 грн за 100 євро.