Перенесення вихідних на новорічні свята не буде: понеділки 2 та 9 січня лишаються робочими

Перенесення вихідних на будні дні на Новорічні та Різдвяні свята у 2023 році не буде у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Зокрема, українським законодавством визначено, що в разі, коли святковий чи неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день зазвичай переноситься на наступний після святкового чи неробочого, передає Інтерфакс-Україна.

Проте статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану.

Таким чином, понеділки 2 та 9 січня будуть звичайними робочими днями, незважаючи на те, що Новий рік (1 січня) та Різдво (7 січня) у 2023 році припадають на неділю та суботу відповідно.