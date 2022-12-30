Україна отримала 5000 генераторів від міжнародних партнерів за місяць, – Кубраков

Протягом грудня уряди іноземних держав та неурядові організації передали Україні близько 5 тис. генераторів для забезпечення гуманітарних потреб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

"Росіяни зазнали поразок на полі бою і від того воюють з об'єктами цивільної інфраструктури України. Однак це лише консолідує міжнародну спільноту в підтримці нашого народу. Світ солідарний з українським народом і допомагає пройти складну зиму 2022-2023. Протягом грудня виділено близько 5 тис., на початку року очікуємо ще 8 тис. генераторів різної потужності додатково", – сказав віцепремʼєр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Генератори розподіляються відповідно до запитів та потреб регіонів – для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури, "пунктів незламності", закладів охорони здоров’я та освіти тощо.

Виділення електричного обладнання відбулося за сприяння та співпраці European Commission, Emergency Response Coordination Centre – ERCC.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів та мільйони енергоощадних лампочок.