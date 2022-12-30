Уряд за час війни виділив понад 1,2 трильйона на сектор безпеки та оборони, – Шмигаль

Кабінет міністрів України за час війни виділив понад 1,2 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

"Наступного року, як і цього року, розвиток сильної армії буде головним завданням уряду. Ресурси, які ми витратили в 2022 році і заклали до бюджету на 2023 рік, чітко це демонструють. За час повномасштабної війни уряд виділив на сектор безпеки та оборони більше 1,2 трлн грн", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що влада цього року суттєво підвищила виплати всім військовим.

Також понад 250 млрд грн було виділено на закупівлю та модернізацію зброї та техніки.

"Створено та активно працюють нові механізми підтримки безпеки України, серед яких ключове місце посів формат "Рамштайн", який об'єднав 50 країн. Укладено низку довгострокових контрактів на виробництво зброї для України, які будуть профінансовані урядами США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії. та інших наших країн-партнерів упродовж наступних двох-трьох років", – заявив Шмигаль.

Він наголосив, що Україна продовжує активне виробництво власного озброєння.

"Ми подали заявку на вступ до НАТО. Вводимо найкращі стандарти Альянсу в логістиці, плануванні та звітності. Українська армія без перебільшень тепер одна з найсильніших у Європі та світі. І наша армія принесе нам перемогу. А ми працюватимемо над тим, щоб вона була забезпечена якнайкраще", – підсумував прем'єр.