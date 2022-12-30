Продукти з російської нафти не підпадають під обмеження цін, – OFAC

Російські нафта або нафтопродукти після глибокої переробки в іншій юрисдикції не будуть вважатися виробленими в РФ, і, як наслідок, на них не буде поширюватися цінова стеля.

Про це повідомляється в попередній документації Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) щодо реалізації відповідного механізму, передає Інтерфакс-Україна.

Відомство перераховує наступні маніпуляції, які звільнять паливо від російської "прописки": атмосферна або вакуумна дистиляція нафти, процеси термічного крекінгу (уповільнене коксування, коксування в псевдозрідженому шарі, флексикокінг, вісбрекінг), каталітичного крекінгу, гідрокрекінгу, каталітичного риформінгу або гідроочистки, алкілування, ізомеризації, методи екстракції розчинником або інші нафтопереробні процеси, що включають хімічне перетворення, поділ, конверсію або обробку.

Сировина, що перевозиться в резервуарах із незначною кількістю російських нафтопродуктів, що залишилися після колишніх транспортувань, також не підпаде під price cap.

У той самий час, OFAC не вважає суттєвою трансформацією змішання нафтопродуктів: бензину, дистилятів, сирої нафти, мазуту та інших.

Відомство пояснює, що дія стелі цін поширюється з початку морського перевезення до першого продажу нафтопродуктів на суші в юрисдикції, відмінної від РФ. Якщо після проходження митного контролю нафтопродукти вивозяться назад по воді без істотної переробки, то дія price cap по відношенню до них відновлюється.

Раніше в OFAC пояснили, що вироблені в Росії нафтопродукти не підпадуть під цінову стелю у разі, якщо вони придбані до його набуття чинності й доставлені не пізніше 1 квітня 2023 року.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія і низка інших країн з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Агентство Bloomberg підрахувало, що за перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін експорт нафти з РФ впав на 54%. При цьому ще до запровадження обмеження цін ціна нафти Urals знизилася до приблизно $43 за барель до початку грудня.

Аналітики зазначали, що вартість російської Urals знижується через втрату європейських ринків, зростаючих ставок на її перевезення та зменшення кількості можливих покупців. До того ж нижча ціна на енергоносій необхідна конкуренції на ринках Азії.