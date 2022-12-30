Кабмін затвердив умови розподілу 24 мільярдів на дотації постраждалим внаслідок війни регіонам

Кабінет міністрів затвердив Порядок та умов надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Схвалена постанова визначає механізм надання додаткової дотації місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, які зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією", – зазначається у повідомленні.

Мінфін нагадує, що законом "Про державний бюджет на 2023 рік" передбачено кошти на додаткову дотацію місцевим бюджетам в обсязі 24 млрд гривень.

"Відповідно до прийнятого акту органи місцевого самоврядування, які здійснюють свою діяльність на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, зможуть отримати додаткове фінансування для ефективного здійснення своїх повноважень, а також забезпечення першочергових потреб на місцевому рівні", – уточнює Мінфін.