Уряд затвердив план заходів з відновлення деокупованих територій

Кабінет міністрів затвердив План дій органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з відновлення деокупованих територій.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

План включає 131 захід з відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів.

До невідкладних віднесено такі заходи:

здійснення заходів з очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розбирання завалів;

відновлення діяльності органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади;

забезпечення роботи територіальних правоохоронних органів;

забезпечення населення харчовими продуктами й товарами першої потреби;

забезпечення ліками та надання медичної допомоги;

відновлення функціонування української мови як державної з урахуванням захисту мов корінних народів;

знищення символіки російського тоталітарного режиму;

залучення міжнародної технічної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури;

відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування;

забезпечення здійснення соціальних виплат і пенсій;

відновлення централізованого водопостачання тощо.

У Мінреінтеграції наголосили, що за кожним заходом закріплені відповідальні виконавці. У більшості випадків це військові адміністрації й органи місцевого самоврядування.

"Прийнятий сьогодні урядом план заходів має слугувати дороговказом для виконавчої та місцевої влади, як діяти, зайшовши на деокуповані території. Насамперед маємо подбати про найбільш вразливі категорії громадян: забезпечити їх продуктами харчування, ліками, готівкою, стареньких – пенсіями. Звісно, все це маємо зробити відразу після відновлення роботи органів державної влади. Саме тому План дій передбачає покрокову інструкцію, як це зробити: від облаштування адмінбудівель до залучення штату держслужбовців", – наголосила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.