Україна виходить з угоди з Росією про тарифи на транспорті

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді вийти з угоди з Росією про проведення узгодженої політики щодо визначення транспортних тарифів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 грудня.

"Схвалено проєкт закону "Про вихід з Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів". Законопроєктом передбачено вихід України з зазначеної угоди, вчиненої 17 січня 1997 року в Москві", – написав Мельничук.

Вихід зумовлений тим, що реалізація Україною положень угоди є неможливою внаслідок повномасштабного збройного вторгнення РФ на територію України, нехтування державою-агресором принципами та нормами міжнародного права, що призводить до суттєвих пошкоджень, а також знищення транспортної інфраструктури України, наслідком чого є неможливість забезпечення безпеки вантажів, що перевозяться, в тому числі транзитних.